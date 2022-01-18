***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:16
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994922
BIST
17:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -42,66
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.043
17:0513,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1574
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:0515,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1248
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:05794,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,26
|Açılış
|: 794,37
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IZTAR
|23,10
|56.683.389
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,60
|69.262.464
|% 9,96
|
|KRSTL
|5,25
|81.893.644
|% 9,83
|
|DOBUR
|92,70
|14.242.115
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.261.083
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,98
|3.155.488.867
|% -0,08
|
|THYAO
|27,34
|2.885.224.986
|% -3,32
|
|KRDMD
|12,26
|2.641.750.153
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,07
|2.194.739.146
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,79
|1.614.020.856
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,07
|2.194.739.146
|% 0,99
|
|GARAN
|11,98
|3.155.488.867
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,46
|558.604.069
|% -1,99
|
|KRDMD
|12,26
|2.641.750.153
|% -3,92
|
|AKBNK
|7,79
|1.614.020.856
|% 0,52
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5808
|13,5887
|% 1,13
|
|Euro
|15,4345
|15,4543
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4205
|18,5129
|% 0,78
|
|Frank
|14,7887
|14,8778
|% 1,04
|
|Riyal
|3,6114
|3,6295
|% 1,16
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,45
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,73
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|53,00
|
|Tam
|5.244
|5.377
|46,94
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|22,71
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,29
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|1,18
|
Seans Raporu
17:03
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