***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 10:08
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021007
BIST
11:502.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,46
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:5014,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:5015,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:50928,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,89
|Açılış
|: 928,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:48
|IHAAS
|16,94
|17.607.220
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.172.063
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.616.446
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,58
|23.271.303
|% 8,32
|
|OYLUM
|2,32
|4.156.554
|% -4,92
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|ERSU
|5,09
|27.507.302
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,76
|2.837.898
|% -3,57
|
|ALBRK
|1,91
|24.028.822
|% -3,54
|
|THYAO
|37,48
|932.701.842
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,90
|894.128.607
|% -2,68
|
|GARAN
|13,62
|506.039.920
|% -0,58
|
|SISE
|17,37
|438.663.956
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,10
|372.701.142
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,90
|894.128.607
|% -2,68
|
|TSKB
|1,86
|267.502.641
|% 0,54
|
|ODAS
|2,34
|244.499.696
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,10
|337.081.720
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,19
|65.985.413
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6290
|14,6430
|% 0,27
|
|Euro
|15,8320
|15,8507
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0714
|19,1671
|% 0,11
|
|Frank
|15,4694
|15,5626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.05 ) 2, 771
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, TRKCM
-
12:03XU100
Endeks 2, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 261.00 milyon TL de
-
12:03METUR
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 275, 474 adet işlem
-
12:02ASUZU
Yüzde 6.34 oranında artışla 94.75 lira fiyatla işlem gören hissede 410, 477 adet işlem