***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 11:36
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027693
BIST
14:512.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,67
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5115,0571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1121
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0616
En Düşük
14,9241
14:5115,9195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1453
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9195
En Düşük
15,7132
14:51900,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,00
|Açılış
|: 900,21
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:51
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.569
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.790.455
|% 9,94
|
|DEVA
|36,22
|118.936.484
|% -8,63
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.455.147
|% -5,08
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|SANEL
|5,33
|2.261.243
|% -4,48
|
|THYAO
|42,38
|2.563.508.682
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,12
|2.189.833.414
|% 4,13
|
|SISE
|19,47
|1.842.643.889
|% 0,41
|
|EREGL
|33,12
|1.376.037.933
|% 0,55
|
|TUPRS
|244,70
|1.358.739.946
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,68
|644.984.801
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,12
|2.189.833.414
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,78
|597.864.284
|% -1,24
|
|KARSN
|5,56
|587.899.972
|% 2,21
|
|SISE
|19,47
|1.842.643.889
|% 0,41
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0466
|15,0571
|% 0,75
|
|Euro
|15,9013
|15,9195
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,5184
|18,6113
|% 0,75
|
|Frank
|15,0985
|15,1894
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9960
|4,0160
|% 0,62
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-20,55
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|-41,00
|
|Tam
|6.042
|6.195
|-39,83
|
|Yarım
|2.920
|2.997
|-19,27
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,10
|