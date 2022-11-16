***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:39
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080344
BIST
15:364.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 30,60
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:3618,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:3619,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1172
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:361.066,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.066,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BURVA
|44,44
|29.752.052
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.594.149
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.094.382
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|184.286.220
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|171.464.453
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.404.461
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.547.157
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.139.812
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|6.710.017.141
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,40
|6.475.549.525
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,23
|5.492.048.822
|% 5,14
|
|AKBNK
|17,12
|4.984.185.747
|% 5,74
|
|EREGL
|37,44
|4.511.141.284
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,40
|6.475.549.525
|% 5,65
|
|ISCTR
|10,23
|5.492.048.822
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,41
|1.180.485.382
|% 2,99
|
|TSKB
|3,40
|1.467.314.807
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,61
|2.417.278.714
|% 0,90
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6202
|% 0,10
|
|Euro
|19,3797
|19,3886
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,0809
|22,1916
|% 0,37
|
|Frank
|19,7193
|19,8381
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,06
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.106
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.075
|7.187
|-8,00
|
|Yarım
|3.436
|3.513
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|0,21
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51HEDEF
Yüzde 9.62 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 539 adet işlem
-
15:50IEYHO
Yüzde 9.76 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 632, 178 adet işlem
-
15:49YYLGD
Yüzde 7.10 oranında artışla 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 799, 280 adet işlem
-
15:48SEKUR
Yüzde 6.28 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 765, 878 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 4, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 100, 392.00 milyon TL de