***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:21
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114046
BIST
15:475.090
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 139,24
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:4718,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:4720,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:471.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.113,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:45
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.659.162
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.790.157
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.293
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.266.924
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|EPLAS
|37,28
|29.245.761
|% -9,95
|
|THYAO
|142,90
|7.251.527.051
|% 2,14
|
|EREGL
|44,08
|6.079.032.969
|% 6,68
|
|TUPRS
|632,30
|4.079.351.172
|% 9,98
|
|SISE
|45,24
|3.209.201.106
|% 5,95
|
|ASELS
|58,75
|3.178.278.228
|% 0,95
|
|AKBNK
|16,45
|3.113.174.825
|% 1,73
|
|YKBNK
|9,34
|1.613.699.159
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.480.668
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.082.123.103
|% 4,31
|
|EREGL
|44,08
|6.079.032.969
|% 6,68
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8422
|18,8461
|% -0,01
|
|Euro
|20,1888
|20,1936
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6292
|22,7427
|% 0,10
|
|Frank
|20,3459
|20,4685
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0087
|5,0338
|% -0,01
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.569
|7.619
|-16,00
|
|Yarım
|3.698
|3.728
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,04
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
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16:00BASCM
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 220 adet işlem
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15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 71 artarak (% 3.86 ) 5, 693
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15:59XU100
Endeks 5, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 70, 110.00 milyon TL de
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15:59YATAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 34.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 150, 514 adet işlem
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15:56EMKEL
Yüzde 8.96 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 525, 448 adet işlem