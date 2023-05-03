***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:43
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146065
BIST
13:534.375
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -130,83
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
13:5319,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0142
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
13:5321,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1148
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
13:531.262,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.262,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler13:49
|INTEM
|77,00
|10.018.886
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|55.931.832
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|21.805.348
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,81
|79.809.914
|% 7,02
|
|ISMEN
|44,60
|89.192.553
|% 6,95
|
|ENSRI
|7,93
|6.714.891
|% -10,01
|
|ECZYT
|112,50
|44.944.866
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|619.479.553
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.221.404
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.663.586
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,85
|4.348.177.433
|% -1,39
|
|THYAO
|125,20
|2.139.724.184
|% -0,87
|
|EREGL
|31,18
|1.343.813.827
|% -3,29
|
|KOZAL
|16,24
|1.342.201.178
|% -8,82
|
|TUPRS
|65,45
|1.175.143.184
|% 0,15
|
|KOZAL
|16,24
|1.342.201.178
|% -8,82
|
|EKGYO
|5,48
|450.317.653
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,20
|538.892.233
|% -1,60
|
|EUPWR
|77,85
|4.348.177.433
|% -1,39
|
|ISCTR
|10,57
|475.724.707
|% -1,31
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4696
|19,4781
|% 0,08
|
|Euro
|21,5043
|21,5223
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,2863
|24,4081
|% 0,39
|
|Frank
|21,8169
|21,9484
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1769
|5,2029
|% 0,07
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|