***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 10:35
***ALGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158177
BIST
12:505.476
En Düşük
|Değişim
|: -2,02%
|| -112,81
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5023,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0526
|Açılış
|: 23,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5025,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2308
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:501.493,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.493,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:47
|VKFYO
|17,38
|21.422.418
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.483.068
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.051.719
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,80
|88.674.621
|% 9,09
|
|BURCE
|188,10
|15.537.684
|% -10,00
|
|PENTA
|25,20
|888.232.591
|% -9,61
|
|EUKYO
|5,54
|6.176.461
|% -7,36
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|GOODY
|20,54
|76.869.664
|% -6,97
|
|THYAO
|179,00
|3.919.174.465
|% -2,35
|
|SASA
|58,40
|3.726.077.443
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,54
|1.545.354.813
|% 0,84
|
|EREGL
|37,26
|1.488.921.109
|% -1,79
|
|KCHOL
|98,75
|1.316.435.651
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,60
|969.097.791
|% -1,68
|
|YKBNK
|11,78
|1.137.520.569
|% -0,51
|
|SKBNK
|2,51
|206.095.408
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,54
|1.545.354.813
|% 0,84
|
|AKBNK
|17,96
|1.258.238.892
|% -0,66
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6612
|23,6663
|% 0,23
|
|Euro
|25,5795
|25,6137
|% 1,02
|
|Sterlin
|29,6487
|29,7974
|% 0,63
|
|Frank
|26,0216
|26,1784
|% 0,52
|
|Riyal
|6,2917
|6,3232
|% 0,20
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.494
|7,16
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.910
|10.162
|52,48
|
|Yarım
|4.856
|4.930
|4,00
|
|Çeyrek
|2.428
|2.465
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,39
|0,11
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|1,08
|