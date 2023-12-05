***ALGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2023 18:07
***ALGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Arslan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222463
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1187
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
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31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.874,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -9,87
|Açılış
|: 1.874,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
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1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8837
|28,9164
|% 0,01
|
|Euro
|31,1804
|31,2280
|% -0,38
|
|Sterlin
|36,2855
|36,4675
|% -0,36
|
|Frank
|32,8784
|33,0765
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|903,58
|905,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,17
|940,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,05
|2.020,29
|% 0,66
|