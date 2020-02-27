***ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.02.2020 10:32
***ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 25.02.2020 tarihinde başlayan % 504,64975 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27.02.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821934
BIST
11:31113.706
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -1.465,07
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.687
11:316,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,1610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:316,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0528
|Açılış
|: 6,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7506
En Düşük
6,6963
11:31326,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,64
|Açılış
|: 326,63
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,99
|17.824.957
|% 12,95
|
|OYAYO
|3,28
|28.666.125
|% 11,56
|
|FMIZP
|51,10
|19.440.845
|% 10,80
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|BJKAS
|2,54
|7.190.180
|% -8,63
|
|ALGYO
|16,30
|63.825.898
|% -8,43
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|ALCAR
|57,30
|2.761.074
|% -6,68
|
|BRSAN
|12,23
|98.239.171
|% -6,64
|
|THYAO
|12,90
|602.870.478
|% -2,57
|
|KRDMD
|2,88
|305.017.643
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,37
|259.509.981
|% 3,01
|
|ASELS
|28,38
|231.017.349
|% -2,14
|
|EKGYO
|1,54
|118.162.385
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,37
|259.509.981
|% 3,01
|
|KRDMD
|2,88
|305.017.643
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,54
|118.162.385
|% 1,32
|
|KARSN
|1,87
|97.384.189
|% -3,61
|
|THYAO
|12,90
|602.870.478
|% -2,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9440
|7,9839
|% 0,32
|
|Frank
|6,3115
|6,3495
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6368
|1,6450
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|13,02
|
|Altın Gr.
|326
|327
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,13
|52,13
|-0,68
|