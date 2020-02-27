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***ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

27.02.2020 10:32
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***ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 25.02.2020 tarihinde başlayan % 504,64975 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 27.02.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821934


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FMIZP 51,10 19.440.845 % 10,80  
EKIZ 1,24 31.525 % 9,73  
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