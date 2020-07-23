***ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
23.07.2020 16:53
***ALGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALGYO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAALGYO91Q5 ALGYO Nakit Temettü Ödeme 63 63 23/07/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861409
BIST
16:52119.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.035,26
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
16:526,8501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
16:527,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
16:52413,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,79
|Açılış
|: 413,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.093.409
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.705.403
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.569
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.647.076
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,00
|53.583.968
|% 9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|KUTPO
|38,18
|102.613.121
|% -7,87
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|ARMDA
|25,74
|20.204.311
|% -4,74
|
|ASELS
|34,82
|1.589.672.386
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,33
|979.876.500
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|931.479.778
|% 2,18
|
|THYAO
|11,84
|900.903.084
|% 1,11
|
|KRDMD
|3,13
|679.858.379
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,33
|979.876.500
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|931.479.778
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,13
|679.858.379
|% 0,32
|
|IHLGM
|1,74
|288.791.472
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,59
|422.888.910
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6721
|8,7156
|% -0,32
|
|Frank
|7,3616
|7,4059
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,44
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.749
|2.790
|31,00
|
|Tam
|2.771
|2.784
|15,50
|
|Yarım
|1.345
|1.362
|7,60
|
|Çeyrek
|675
|682
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,22
|
Seans Raporu
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17:06GEDIK
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1111, 34 artarak (% 0.83 ) 134, 815
-
17:03XU100
Endeks 119, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 328.00 milyon TL de