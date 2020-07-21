***ALGYO* *PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.07.2020 09:08
***ALGYO******PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALGYO, PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,63 TL Teorik Fiyat: 19,12 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) PENGD.E %214,7482 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,423 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860617
BIST
10:29120.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 771,00
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:296,8568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:297,8473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:29401,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,07
|Açılış
|: 401,76
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.474.964
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|245.490
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|1.851.203
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|3.991.341
|% 9,98
|
|DITAS
|27,90
|1.005.049
|% -7,31
|
|LUKSK
|20,84
|130.354
|% -6,63
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,31
|153.156.176
|% 0,43
|
|ASELS
|33,34
|113.734.248
|% 0,60
|
|ODAS
|2,91
|101.105.538
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,32
|99.023.220
|% -1,85
|
|GOZDE
|6,23
|89.881.870
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,31
|153.156.176
|% 0,43
|
|TSKB
|1,28
|66.148.527
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,83
|67.653.877
|% 1,67
|
|ODAS
|2,91
|101.105.538
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,70
|57.570.108
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6868
|8,7304
|% 0,37
|
|Frank
|7,2823
|7,3262
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,77
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.609
|2.632
|9,10
|
|Tam
|2.687
|2.701
|9,40
|
|Yarım
|1.304
|1.321
|4,60
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,33
|
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