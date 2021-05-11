***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2021 12:46
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
30.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10298
Açıklamalar
25 Mart 2021 tarihinde yapılan şirketimiz olağan genel kurulu gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2021 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936143
BIST
14:091.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:098,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:0910,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:09490,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,45
|Açılış
|: 490,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:07
|CEMAS
|1,32
|158.624.229
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.339.722
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,65
|20.168.292
|% 9,22
|
|INVEO
|143,00
|119.243.485
|% 8,33
|
|SONME
|30,76
|2.453.078
|% 7,55
|
|VAKFN
|12,60
|102.060.206
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,65
|187.846.994
|% -6,83
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|ADESE
|1,81
|42.929.088
|% -6,22
|
|KRDMD
|8,76
|857.444.154
|% 0,57
|
|KOZAL
|130,10
|786.881.161
|% 1,25
|
|PETKM
|6,73
|700.316.124
|% 1,82
|
|THYAO
|13,34
|694.916.938
|% -0,22
|
|GARAN
|7,68
|552.869.565
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.624.229
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,87
|214.499.239
|% -2,60
|
|PETKM
|6,73
|700.316.124
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,76
|857.444.154
|% 0,57
|
|GARAN
|7,68
|552.869.565
|% -1,92
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2856
|8,2899
|% 0,21
|
|Euro
|10,0836
|10,1128
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6832
|11,7418
|% 0,31
|
|Frank
|9,1593
|9,2144
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2053
|2,2164
|% 0,24
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,54
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,61
|