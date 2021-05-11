***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil Tarihi30.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10298Açıklamalar25 Mart 2021 tarihinde yapılan şirketimiz olağan genel kurulu gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2021 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936143BIST