***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2024 - 31/12/2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26/03/2024Tescil Tarihi17/04/2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17/04/2024 - 11064AçıklamalarŞirketimizin 26.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2024 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak atanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı 17.04.2024 tarihinde tescil olmuş ve 11064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273547BIST