***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2024 14:46
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2024 - 31/12/2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26/03/2024
Tescil Tarihi
17/04/2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17/04/2024 - 11064
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2024 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak atanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı 17.04.2024 tarihinde tescil olmuş ve 11064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273547
BIST