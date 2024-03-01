***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarALJ Finansman A.Ş. 2023 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253264BIST