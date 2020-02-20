***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 3.554 12.074 166.288Yeni Bakiye150.660 3.554 12.704 166.288Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.058 10.058Kar Dağıtımı12.074 -12.074Yedeklere Aktarılan Tutarlar12.074 -12.074Dönem Sonu Bakiyeler150.660 15.628 10.058 176.346Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 15.628 10.058 176.346Yeni Bakiye150.660 15.628 10.058 176.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.854 15.854Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.578 6.578Yedeklere Aktarılan Tutarlar503 -503Diğer9.555 -9.555Dönem Sonu Bakiyeler150.660 25.686 6.578 15.854 198.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(IV-1) 176.556 188.208FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER176.556 188.208Finansman Kredilerinden Alınan Faizler(IV-1) 166.495 178.280Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar(IV-1) 10.061 9.928KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(IV-2) -114.817 -145.131Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-103.977 -128.871Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.044İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.352Verilen Ücret ve Komisyonlar-9.796 -9.908BRÜT KAR (ZARAR)61.739 43.077ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-3) -32.429 -28.661Personel Giderleri-16.348 -15.181Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-189 -135Genel İşletme Giderleri-10.838 -10.184Diğer-5.054 -3.161BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)29.310 14.416DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 8.747 47.036Bankalardan Alınan Faizler1.233 5.093Kambiyo İşlemleri Karı(IV-4) 6.239 39.183Diğer1.275 2.760KARŞILIK GİDERLERİ(IV-5) -11.069 -9.486Özel Karşılıklar-7.562Beklenen Zarar Karşılıkları-11.069Genel Karşılıklar-1.829Diğer-95DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.532 -39.146Kambiyo İşlemleri Zararı(IV-7) -6.191 -39.128Diğer-341 -18NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.456 12.820BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.456 12.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-4.602 -2.762Cari Vergi Karşılığı(I-14) -1.372 -7.886Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi(I-14) -4.655 -1.382Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi(I-14) 1.425 6.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)15.854 10.058DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI15.854 10.058Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.854 10.058Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı13.214 8.670Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri166.495 178.280Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-105.021 -128.871Alınan Ücret ve Komisyonlar10.061 9.928Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.150Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-27.186 -25.365Ödenen Vergiler-4.387 -10.310Diğer-31.898 -14.992Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.166 32.217Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış312.064 57.805Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.783 8.199Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)4.157Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-315.666 -50.667Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-17.504 16.880Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.048 40.887YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve GayrimenkullerI-12,13 -4.630 -3.085Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11Diğer6.598Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.619 3.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-54.099Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 -54.099Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi47 55Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.476 -9.644Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(I-1) 7.402 17.046Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(I-1) 8.878 7.402Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.854 10.058DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.854 10.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(I-1) 4.737 4.142 8.879 6.429 3.393 9.822GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)664.402 27.876 692.278 1.012.235 1.012.235Finansman Kredileri(I-5) 657.717 27.876 685.593 992.122 992.122Tüketici Kredileri505.058 505.058 730.720 730.720Taksitli Ticari Krediler152.659 27.876 180.535 261.402 261.402Takipteki Alacaklar(I-5),(I-6) 22.913 22.913 28.448 28.448Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(I-5),(I-6) -16.228 -16.228 -8.335 -8.335ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 7.805 7.805 1.624 1.624MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 3.619 3.619 4.626 4.626YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI