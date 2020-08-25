***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 15.628 10.058 176.346Yeni Bakiye150.660 15.628 10.058 176.346Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.578 8.259 14.837Yedeklere Aktarılan Tutarlar503 -503Diğer9.555 -9.555Dönem Sonu Bakiyeler150.660 25.686 6.578 8.259 191.183Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 25.686 6.578 15.854 198.778Yeni Bakiye150.660 25.686 6.578 15.854 198.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9.256 9.256Yedeklere Aktarılan Tutarlar793 -793Diğer15.061 -15.061Dönem Sonu Bakiyeler41.540 6.578 9.256 208.034Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİIV-1 69.884 93.294 34.795 45.252FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERIV-1 69.884 93.294 34.795 45.252Finansman Kredilerinden Alınan Faizler65.477 88.827 32.604 43.006Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar4.407 4.467 2.191 2.246KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)IV-2 -41.208 -66.652 -20.335 -30.351Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-36.959 -61.015 -18.340 -27.654Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-513 -564 -248 -279Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.736 -5.073 -1.747 -2.418BRÜT KAR (ZARAR)28.676 26.642 14.460 14.901ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-3 -17.921 -14.826 -8.049 -7.304Personel Giderleri-9.746 -7.633 -4.709 -3.759Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-135 14 -39Genel İşletme Giderleri-5.165 -4.450 -1.847 -2.165Diğer-3.010 -2.608 -1.507 -1.341BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)10.755 11.816 6.411 7.597DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-4 3.900 3.323 1.948 3.659Bankalardan Alınan Faizler240 1.116 168 919Kambiyo İşlemleri KarıIV-4 2.802 953 1.409 2.173Diğer858 1.254 371 567KARŞILIK GİDERLERİIV-5 -374 -3.613 6 -941Beklenen Zarar Karşılıkları-374 -3.613 6 -941DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.422 -944 -1.228 -2.211Kambiyo İşlemleri ZararıIV-7 -2.418 -944 -1.230 -2.211Diğer-4 2NET FAALİYET KARI (ZARARI)11.859 10.582 7.137 8.104BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.859 10.582 7.137 8.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.603 -2.323 -1.452 -1.786Cari Vergi KarşılığıI-14 -2.554 0 -1.903 0Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiI-14 -802 -2.466 -178 -1.929Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiI-14 753 143 629 143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.256 8.259 5.685 6.318DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.256 8.259 5.685 6.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.256 8.259 5.685 6.318Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı10.151 5.146Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri65.477 88.827Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-37.472 -61.579Alınan Ücret ve Komisyonlar4.407 4.467Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.911 -12.083Ödenen Vergiler-963 -591Diğer-6.387 -13.895Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.501 8.226Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-98.199 232.742Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış280 -3.137Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-129 5.991Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)106.423 -214.079Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.874 -13.291Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.652 13.372YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve GayrimenkullerI-12,13 -1.094 -2.667Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.094 -2.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi48 9Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.606 10.715Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1 8.879 7.402Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1 23.485 18.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.256 8.259 5.685 6.318DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.256 8.259 5.685 6.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASII-1 20.102 3.024 23.126 4.737 4.142 8.879GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)759.287 31.010 790.297 664.402 27.876 692.278Finansman KredileriI-5 755.526 31.010 786.536 657.717 27.876 685.593Tüketici Kredileri610.992 0 610.992 505.058 0 505.058Taksitli Ticari Krediler144.534 31.010 175.544 152.659 27.876 180.535Takipteki AlacaklarI-5, I-6 20.169 0 20.169 22.913 0 22.913Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)I-5, I-6 -16.408 0 -16.408 -16.228 0 -16.228ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 6.972 0 6.972 7.805 0 7.805MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 3.442 0 3.442 3.619 0 3.619YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-14 5.035 0 5.035 5.084 0 5.084DİĞER AKTİFLERI-16 14.417 372 14.789 11.005 30 11.035ARA TOPLAM809.255 34.406 843.661 696.652 32.048 728.700SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0VARLIKLAR TOPLAMI809.255 34.406 843.661 696.652 32.048 728.700YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLERII-2 563.562 38.148 601.710 455.271 40.016 495.287FAKTORİNG BORÇLARI0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLARII-3 3.997 31 4.028 3.973 184 4.157İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0KARŞILIKLARII-7 4.432 0 4.432 4.178 0 4.178Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.808 0 2.808 3.869 0 3.869Diğer Karşılıklar1.624 0 1.624 309 0 309CARİ VERGİ BORCUI-14 2.554 0 2.554 1.372 0 1.372ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-15 22.331 572 22.903 23.933 995 24.928ARA TOPLAM596.876 38.751 635.627 488.727 41.195 529.922SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0ÖZKAYNAKLARII-11 208.034 0 208.034 198.778 0 198.778Ödenmiş Sermaye150.660 0 150.660 150.660 0 150.660Kar Yedekleri41.540 0 41.540 25.686 0 25.686Yasal Yedekler2.684 0 2.684 1.891 0 1.891Olağanüstü Yedekler38.856 0 38.856 23.795 0 23.795Kar veya Zarar15.834 0 15.834 22.432 0 22.432Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.578 0 6.578 6.578 0 6.578Dönem Net Kâr veya Zararı9.256 0 9.256 15.854 0 15.854YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI804.910 38.751 843.661 687.505 41.195 728.700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLARIII-1 1.664.556 0 1.664.556 2.031.196 0 2.031.196VERİLEN TEMİNATLARIII-2 15 0 15 21 0 21TAAHHÜTLERIII-3 87.882 0 87.882 82.806 0 82.806Cayılabilir Taahhütler87.882 0 87.882 82.806 0 82.806Diğer Cayılabilir Taahhütler87.882 0 87.882 82.806 0 82.806TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.752.453 0 1.752.453 2.114.023 0 2.114.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871156BIST