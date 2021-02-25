***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 15.628 10.058 176.346Yeni Bakiye150.660 15.628 10.058 176.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.854 15.854Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.578 6.578Kar Dağıtımı10.058 -10.058Yedeklere Aktarılan Tutarlar10.058 -10.058Dönem Sonu Bakiyeler150660 25.686 6.578 15.854 198.778Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150660 25.686 6.578 15.854 198.778Yeni Bakiye150660 25.686 6.578 15.854 198.778Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.334 19.334Kar Dağıtımı15.854 -15.854Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.854 -15.854Dönem Sonu Bakiyeler150660 41.540 6.578 19.334 218.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(IV-1) 159.471 176.556FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER159.471 176.556Finansman Kredilerinden Alınan Faizler(IV-1) 149.992 166.495Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar(IV-1) 9.479 10.061KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)(IV-2) -95.324 -114.817Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-87.344 -103.977Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-966 -1.044Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.014 -9.796BRÜT KAR (ZARAR)64.147 61.739ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-3) -36.949 -32.429Personel Giderleri-19.223 -16.348Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-43 -189Genel İşletme Giderleri-11.473 -10.838Diğer-6.210 -5.054BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)27.198 29.310DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 5.371 8.747Bankalardan Alınan Faizler1.149 1.233Kambiyo İşlemleri Karı(IV-4) 3.190 6.239Diğer1.032 1.275KARŞILIK GİDERLERİ(IV-5) -4.572 -11.069Beklenen Zarar Karşılıkları-4.572 -11.069DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.372 -6.532Kambiyo İşlemleri Zararı(IV-7) -2.367 -6.191Diğer-5 -341NET FAALİYET KARI (ZARARI)25.625 20.456BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.625 20.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-6.291 -4.602Cari Vergi Karşılığı-6.450 -1.372Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-802 -4.655Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi961 1.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)19.334 15.854DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI19.334 15.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.334 15.854Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı28.010 13.214Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri144.952 166.495Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-84.185 -105.021Alınan Ücret ve Komisyonlar12.471 10.061Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar2.019 5.150Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-27.526 -27.186Ödenen Vergiler-6.498 -4.387Diğer-13.223 -31.898Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-28.494 -6.998Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-536.402 312.064Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.085 9.783Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-608 4.157Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)508.547 -315.666Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.116 -17.336Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-484 6.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIElden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerI-12,13 -4.153 -4.619Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.153 -4.619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi823 47Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.814 1.644Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.046 7.402Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.232 9.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.334 15.854DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.334 15.854Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(I-1) 3.299 1.841 5.140 4.737 4.142 8.879GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.194.306 32.783 1.227.089 664.402 27.876 692.278Finansman Kredileri(I-5) 1.198.303 32.783 1.231.086 657.717 27.876 685.593Tüketici Kredileri933.455 933.455 505.058 505.058Taksitli Ticari Krediler264.848 32.783 297.631 152.659 27.876 180.535Takipteki Alacaklar(I-5,6) 16.803 16.803 22.913 22.913Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(I-5,6) -20.800 -20.800 -16.228 -16.228ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 7.213 7.213 7.805 7.805MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 3.793 3.793 3.619 3.619YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-14) 5.243 5.243 5.084 5.084DİĞER AKTİFLER(I-16) 17.707 411 18.118 11.005 30 11.035ARA TOPLAM1.231.561 35.035 1.266.596 696.652 32.048 728.700SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.231.561 35.035 1.266.596 696.652 32.048 728.700YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(II-2) 973.300 36.309 1.009.609 455.271 40.016 495.287FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(I-13) 3.549 3.549 3.973 184 4.157İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR(II-7) 4.961 4.961 4.178 4.178Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.271 4.271 3.869 3.869Diğer Karşılıklar690 690 309 309CARİ VERGİ BORCU(I-14) 6.450 6.450 1.372 1.372ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 23.659 256 23.915 23.933 995 24.928ARA TOPLAM1.011.919 36.565 1.048.484 488.727 41.195 529.922SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR(II-11) 218.112 218.112 198.778 198.778Ödenmiş Sermaye150.660 150.660 150.660 150.660Kar Yedekleri41.540 41.540 25.686 25.686Yasal Yedekler2.684 2.684 1.891 1.891Olağanüstü Yedekler38.856 38.856 23.795 23.795Kar veya Zarar25.912 25.912 22.432 22.432Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.578 6.578 6.578 6.578Dönem Net Kâr veya Zararı19.334 19.334 15.854 15.854YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.230.031 36.565 1.266.596 687.505 41.195 728.700Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR(III-1) 3.065.917 3.065.917 2.031.196 2.031.196VERİLEN TEMİNATLAR(III-2) 15 15 21 21TAAHHÜTLER(III-3) 93.260 93.260 82.806 82.806Cayılabilir Taahhütler93.260 93.260 82.806 82.806Diğer Cayılabilir Taahhütler93.260 93.260 82.806 82.806TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.159.192 3.159.192 2.114.023 2.114.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913163BIST