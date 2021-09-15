***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 25.686 6.578 15.854 198.778Yeni Bakiye150.660 25.686 6.578 15.854 198.778Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9.256 9.256Yedeklere Aktarılan Tutarlar793 -793Diğer15.061 -15.061Dönem Sonu Bakiyeler150.660 41.540 6.578 9.256 208.034Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 41.540 6.578 19.334 218.112Yeni Bakiye150.660 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.540 19.334Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.181 14.181Dağıtılan Temettü-1.934 -1.934Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.978 -6.578 -17.400 0Dönem Sonu Bakiyeler150.660 65.518 -6.578 14.181 230.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(IV-1) 140.101 69.884 77.317 34.795FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER140.101 69.884 77.317 34.795Finansman Kredilerinden Alınan Faizler(IV-1) 135.323 65.477 74.767 32.604Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar(IV-1) 4.778 4.407 2.550 2.191KİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)(IV-2) -103.400 -41.208 -57.753 -20.335Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-97.026 -36.959 -53.651 -18.340Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-456 -513 -221 -248Diğer Faiz Giderleri-1.812 -1.812Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.106 -3.736 -2.069 -1.747BRÜT KAR (ZARAR)36.701 28.676 19.564 14.460ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-3) -20.082 -17.921 -10.140 -8.049Personel Giderleri-11.135 -9.746 -5.523 -4.709Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-184 -49 14Genel İşletme Giderleri-5.633 -5.165 -2.998 -1.847Diğer-3.130 -3.010 -1.570 -1.507BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)16.619 10.755 9.424 6.411DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 7.617 3.900 1.706 1.948Bankalardan Alınan Faizler1.969 240 585 168Kambiyo İşlemleri Karı(IV-4) 5.181 2.802 724 1.409Diğer467 858 397 371KARŞILIK GİDERLERİ(IV-5) -1.272 -374 -787 6Beklenen Zarar Karşılıkları-1.272 -374 6DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -4.748 -2.422 -628 -1.228Kambiyo İşlemleri Zararı-4.748 -2.418 -628 -1.230Diğer-4 2NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.216 11.859 9.715 7.137BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.216 11.859 9.715 7.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-4.035 -2.603 -2.261 -1.452Cari Vergi Karşılığı(I-14) -5.100 -2.554 -3.411 -1.903Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi(I-14) -87 -802 -178Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi(I-14) 1.152 753 1.150 629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)14.181 9.256 7.454 5.685DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI14.181 9.256 7.454 5.685Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.181 9.256 7.454 5.685Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı34.042 10.151Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri130.150 65.477Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-96.202 -37.472Alınan Ücret ve Komisyonlar4.778 4.407Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.997 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.768 -14.911Ödenen Vergiler-1.149 -963Diğer7.236 -6.387Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-65.231 5.501Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-386.120 -98.199Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-612 280Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-19 -129Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)344.208 106.423Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-22.688 -2.874Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-31.189 15.652YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.620 -1.094Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları(I-12), (I-13) -1.620 -1.094FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları58.906Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit58.906Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi433 48Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)26.530 14.606Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(I-1) 5.232 8.879Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(I-1) 31.762 23.485Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.181 9.256 7.454 5.685DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.181 9.256 7.454 5.685Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(I-1) 30.108 1.492 31.600 3.299 1.841 5.140GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.582.348 34.837 1.617.185 1.194.306 32.783 1.227.089Finansman Kredileri(I-5) 1.587.496 34.837 1.622.333 1.198.303 32.783 1.231.086Tüketici Kredileri1.226.220 1.226.220 933.455 933.455Taksitli Ticari Krediler361.276 34.837 396.113 264.848 32.783 297.631Takipteki Alacaklar(I-5), (I-6) 16.849 16.849 16.803 16.803Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(I-5), (I-6) -21.997 -21.997 -20.800 -20.800ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 6.656 6.656 7.213 7.213MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 3.437 3.437 3.793 3.793YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-14) 6.308 6.308 5.243 5.243DİĞER AKTİFLER(I-16) 18.144 586 18.730 17.707 411 18.118ARA TOPLAM1.647.001 36.915 1.683.916 1.231.561 35.035 1.266.596SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI1.647.001 36.915 1.683.916 1.231.561 35.035 1.266.596YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(II-2) 1.312.044 39.983 1.352.027 973.300 36.309 1.009.609FAKTORİNG BORÇLARIKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(II-3) 3.530 3.530 3.549 3.549İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-2) 60.717 60.717GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR(II-7) 5.075 5.075 4.961 4.961Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.532 3.532 4.271 4.271Diğer Karşılıklar1.543 1.543 690 690CARİ VERGİ BORCU(II-14) 5.100 5.100 6.450 6.450ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 26.317 791 27.108 23.659 256 23.915ARA TOPLAM1.412.783 40.774 1.453.557 1.011.919 36.565 1.048.484SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR(II-11) 230.359 230.359 218.112 218.112Ödenmiş Sermaye150.660 150.660 150.660 150.660Kar Yedekleri65.518 65.518 41.540 41.540Yasal Yedekler3.979 3.979 2.684 2.684Olağanüstü Yedekler61.539 61.539 38.856 38.856Kar veya Zarar14.181 14.181 25.912 25.912Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı6.578 6.578Dönem Net Kâr veya Zararı14.181 14.181 19.334 19.334YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.643.142 40.774 1.683.916 1.230.031 36.565 1.266.596Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR(III-1) 3.926.922 3.926.922 3.065.917 3.065.917VERİLEN TEMİNATLAR(III-2) 20 20 15 15TAAHHÜTLER(III-3) 168.480 168.480 93.260 93.260Cayılabilir Taahhütler168.480 168.480 93.260 93.260Diğer Cayılabilir Taahhütler168.480 168.480 93.260 93.260TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLERNAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.095.422 4.095.422 3.159.192 3.159.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963992BIST