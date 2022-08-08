***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 41.540 6.578 19.334 218.112Yeni Bakiye150.660 41.540 6.578 19.334 218.112Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.181 14.181Yedeklere Aktarılan Tutarlar-1.934 -1.934Diğer23.978 -6.578 -17.400 0Dönem Sonu Bakiyeler150.660 65.518 0 14.181 230.359Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.660 65.518 0 27.117 243.295Yeni Bakiye150.660 65.518 0 27.117 243.295Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27.435 27.435Yedeklere Aktarılan Tutarlar27.117 -27.117Dönem Sonu Bakiyeler150.660 92.636 27.435 270.731Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ(IV-1) 313.575 140.101 180.121 77.317FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER313.575 140.101 180.121 77.317Finansman Kredilerinden Alınan Faizler(IV-1) 303.995 135.323 174.649 74.767Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar(IV-1) 9.580 4.778 5.472 2.550KİRALAMA GELİRLERİ0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)(IV-2) -239.266 -103.400 -141.658 -57.753Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-209.349 -97.026 -122.393 -53.651Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-346 -456 -131 -221İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-22.236 -1.812 -14.994 -1.812Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.335 -4.106 -4.140 -2.069BRÜT KAR (ZARAR)74.309 36.701 38.463 19.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-3) -44.128 -20.082 -23.702 -10.140Personel Giderleri-23.954 -11.135 -13.892 -5.523Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-504 -184 -224 -49Genel İşletme Giderleri-14.619 -5.633 -7.057 -2.998Diğer-5.051 -3.130 -2.529 -1.570BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)30.181 16.619 14.761 9.424DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 60.158 7.617 -111.625 1.706Bankalardan Alınan Faizler5.799 1.969 4.996 585Kambiyo İşlemleri Karı48.954 5.181 -121.343 724Diğer5.405 467 4.722 397KARŞILIK GİDERLERİ(IV-5) -4.882 -1.272 -3.221 -787Beklenen Zarar Karşılıkları-4.882 -1.272 -3.221DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -48.971 -4.748 120.427 -628Kambiyo İşlemleri Zararı-47.076 -4.748 122.322 -628Diğer-1.895 -1.895NET FAALİYET KARI (ZARARI)36.486 18.216 20.342 9.715BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.486 18.216 20.342 9.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9.051 -4.035 -5.915 -2.261Cari Vergi Karşılığı(I-14) -11.801 -5.100 -7.731 -3.411Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi(I-14) 0 -87Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi(I-14) 2.750 1.152 1.816 1.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)27.435 14.181 14.427 7.454DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI27.435 14.181 14.427 7.454Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları27.435 14.181 14.427 7.454Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı64.800 34.042Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri290.622 130.150Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-200.944 -96.202Alınan Ücret ve Komisyonlar9.580 4.778Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.997Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.573 -16.768Ödenen Vergiler-8.271 -1.149Diğer12.386 7.236Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim42.515 -65.231Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-756.231 -386.120Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-51.763 -612Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)30.183 -19Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)823.514 344.208Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.188 -22.688Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı107.315 -31.189YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-7.737 -1.620Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.737 -1.620FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit233.619 58.906Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-169.400Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit64.219 58.906Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.878 433Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)165.675 26.530Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(I-1) 16.275 5.232Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(I-1) 181.950 31.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.435 14.181 14.427 7.454DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.435 14.181 14.427 7.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI(I-1) 168.602 12.903 181.505 6.045 10.123 16.168GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.660.302 23.021 2.683.323 1.879.948 38.256 1.918.204Finansman Kredileri(I-5) 2.660.542 23.021 2.683.563 1.878.558 38.256 1.916.814Tüketici Kredileri1.455.800 1.455.800 1.211.167 1.211.167Taksitli Ticari Krediler1.204.742 23.021 1.227.763 667.391 38.256 705.647Takipteki Alacaklar(I-5), (I-6) 30.538 30.538 27.683 27.683Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)(I-5), (I-6) -30.778 -30.778 -26.293 -26.293ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 23.274 23.274 6.143 6.143MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 8.986 8.986 7.658 7.658YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-14) 9.626 9.626 6.876 6.876DİĞER AKTİFLER(I-16) 32.741 358 33.099 27.763 2.238 30.001ARA TOPLAM2.903.531 36.282 2.939.813 1.934.433 50.617 1.985.050SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)VARLIKLAR TOPLAMI2.903.531 36.282 2.939.813 1.934.433 50.617 1.985.050YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER(II-2) 2.312.336 26.633 2.338.969 1.478.450 46.102 1.524.552FAKTORİNG BORÇLARITASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLARKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR(II-3) 16.035 16.035 2.976 2.976İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 245.050 245.050 158.595 158.595GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR(II-7) 7.454 7.454 5.382 5.382Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.786 5.786 4.973 4.973Diğer Karşılıklar1.668 1.668 409 409CARİ VERGİ BORCU(II-14) 11.801 11.801 10.367 10.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 49.176 597 49.773 38.510 1.373 39.883ARA TOPLAM2.641.852 27.230 2.669.082 1.694.280 47.475 1.741.755SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR(II-11) 270.731 270.731 243.295 243.295Ödenmiş Sermaye150.660 150.660 150.660 150.660Kar Yedekleri92.636 92.636 65.518 65.518Yasal Yedekler5.335 5.335 3.979 3.979Olağanüstü Yedekler87.301 87.301 61.539 61.539Kar veya Zarar27.435 27.435 27.117 27.117Geçmiş Yıllar Kar veya ZararıDönem Net Kâr veya Zararı27.435 27.435 27.117 27.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.912.583 27.230 2.939.813 1.937.575 47.475 1.985.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİTASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR(III-1) 6.516.807 6.516.807 4.555.772 4.555.772VERİLEN TEMİNATLAR(III-2) 1.251 1.251 95 95TAAHHÜTLER(III-3) 310.380 310.380 238.455 238.455Cayılabilir Taahhütler310.380 310.380 238.455 238.455Diğer Cayılabilir Taahhütler310.380 310.380 238.455 238.455TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0EMANET KIYMETLER0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.828.438 6.828.438 4.794.322 4.794.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053215BIST