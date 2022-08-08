***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
08.08.2022 20:17
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.660 41.540 6.578 19.334 218.112
Yeni Bakiye
150.660 41.540 6.578 19.334 218.112
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.181 14.181
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-1.934 -1.934
Diğer
23.978 -6.578 -17.400 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 65.518 0 14.181 230.359
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.660 65.518 0 27.117 243.295
Yeni Bakiye
150.660 65.518 0 27.117 243.295
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27.435 27.435
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
27.117 -27.117
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660 92.636 27.435 270.731
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 313.575 140.101 180.121 77.317
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
313.575 140.101 180.121 77.317
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
(IV-1) 303.995 135.323 174.649 74.767
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-1) 9.580 4.778 5.472 2.550
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV-2) -239.266 -103.400 -141.658 -57.753
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-209.349 -97.026 -122.393 -53.651
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-346 -456 -131 -221
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.236 -1.812 -14.994 -1.812
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.335 -4.106 -4.140 -2.069
BRÜT KAR (ZARAR)
74.309 36.701 38.463 19.564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-3) -44.128 -20.082 -23.702 -10.140
Personel Giderleri
-23.954 -11.135 -13.892 -5.523
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-504 -184 -224 -49
Genel İşletme Giderleri
-14.619 -5.633 -7.057 -2.998
Diğer
-5.051 -3.130 -2.529 -1.570
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
30.181 16.619 14.761 9.424
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 60.158 7.617 -111.625 1.706
Bankalardan Alınan Faizler
5.799 1.969 4.996 585
Kambiyo İşlemleri Karı
48.954 5.181 -121.343 724
Diğer
5.405 467 4.722 397
KARŞILIK GİDERLERİ
(IV-5) -4.882 -1.272 -3.221 -787
Beklenen Zarar Karşılıkları
-4.882 -1.272 -3.221
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -48.971 -4.748 120.427 -628
Kambiyo İşlemleri Zararı
-47.076 -4.748 122.322 -628
Diğer
-1.895 -1.895
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
36.486 18.216 20.342 9.715
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.486 18.216 20.342 9.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9.051 -4.035 -5.915 -2.261
Cari Vergi Karşılığı
(I-14) -11.801 -5.100 -7.731 -3.411
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
(I-14) 0 -87
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
(I-14) 2.750 1.152 1.816 1.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
27.435 14.181 14.427 7.454
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
27.435 14.181 14.427 7.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.435 14.181 14.427 7.454
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
64.800 34.042
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
290.622 130.150
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-200.944 -96.202
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.580 4.778
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.997
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.573 -16.768
Ödenen Vergiler
-8.271 -1.149
Diğer
12.386 7.236
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
42.515 -65.231
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-756.231 -386.120
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-51.763 -612
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
30.183 -19
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
823.514 344.208
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.188 -22.688
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
107.315 -31.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-7.737 -1.620
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.737 -1.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
233.619 58.906
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-169.400
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
64.219 58.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.878 433
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
165.675 26.530
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-1) 16.275 5.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-1) 181.950 31.762
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.435 14.181 14.427 7.454
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.435 14.181 14.427 7.454
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I-1) 168.602 12.903 181.505 6.045 10.123 16.168
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.660.302 23.021 2.683.323 1.879.948 38.256 1.918.204
Finansman Kredileri
(I-5) 2.660.542 23.021 2.683.563 1.878.558 38.256 1.916.814
Tüketici Kredileri
1.455.800 1.455.800 1.211.167 1.211.167
Taksitli Ticari Krediler
1.204.742 23.021 1.227.763 667.391 38.256 705.647
Takipteki Alacaklar
(I-5), (I-6) 30.538 30.538 27.683 27.683
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(I-5), (I-6) -30.778 -30.778 -26.293 -26.293
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 23.274 23.274 6.143 6.143
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 8.986 8.986 7.658 7.658
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-14) 9.626 9.626 6.876 6.876
DİĞER AKTİFLER
(I-16) 32.741 358 33.099 27.763 2.238 30.001
ARA TOPLAM
2.903.531 36.282 2.939.813 1.934.433 50.617 1.985.050
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.903.531 36.282 2.939.813 1.934.433 50.617 1.985.050
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
(II-2) 2.312.336 26.633 2.338.969 1.478.450 46.102 1.524.552
FAKTORİNG BORÇLARI
0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-3) 16.035 16.035 2.976 2.976
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 245.050 245.050 158.595 158.595
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
(II-7) 7.454 7.454 5.382 5.382
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.786 5.786 4.973 4.973
Diğer Karşılıklar
1.668 1.668 409 409
CARİ VERGİ BORCU
(II-14) 11.801 11.801 10.367 10.367
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 49.176 597 49.773 38.510 1.373 39.883
ARA TOPLAM
2.641.852 27.230 2.669.082 1.694.280 47.475 1.741.755
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 270.731 270.731 243.295 243.295
Ödenmiş Sermaye
150.660 150.660 150.660 150.660
Kar Yedekleri
92.636 92.636 65.518 65.518
Yasal Yedekler
5.335 5.335 3.979 3.979
Olağanüstü Yedekler
87.301 87.301 61.539 61.539
Kar veya Zarar
27.435 27.435 27.117 27.117
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.435 27.435 27.117 27.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.912.583 27.230 2.939.813 1.937.575 47.475 1.985.050
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
(III-1) 6.516.807 6.516.807 4.555.772 4.555.772
VERİLEN TEMİNATLAR
(III-2) 1.251 1.251 95 95
TAAHHÜTLER
(III-3) 310.380 310.380 238.455 238.455
Cayılabilir Taahhütler
310.380 310.380 238.455 238.455
Diğer Cayılabilir Taahhütler
310.380 310.380 238.455 238.455
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.828.438 6.828.438 4.794.322 4.794.322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053215
BIST