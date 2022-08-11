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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

11.08.2022 10:46
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
21/06/2022 tarihinde ihraç tavanı için SPK'ya yapılan başvurumuz tedavülde bulunan borçlanma araçlarının da göz önünde bulundurulmasıyla 475 Milyon TL için yapılmıştır. Şirketimizce 475 Milyon TL için yapılan başvuru 04/08/2022 itibarıyla SPK tarafından onaylanmıştır. İlgili evrakların 10/08/2022 tarihinde tarafımıza ulaşmasıyla konuya ilişkin duyuru başvuruya ilişkin evraklar ile birlikte KAP'ta ilan edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054475


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Gümüş Gr. 11,83 11,84 -0,00  
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