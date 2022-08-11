***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni21/06/2022 tarihinde ihraç tavanı için SPK'ya yapılan başvurumuz tedavülde bulunan borçlanma araçlarının da göz önünde bulundurulmasıyla 475 Milyon TL için yapılmıştır. Şirketimizce 475 Milyon TL için yapılan başvuru 04/08/2022 itibarıyla SPK tarafından onaylanmıştır. İlgili evrakların 10/08/2022 tarihinde tarafımıza ulaşmasıyla konuya ilişkin duyuru başvuruya ilişkin evraklar ile birlikte KAP'ta ilan edilmiştir.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054475BIST