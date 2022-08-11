***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
11.08.2022 10:46
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
21/06/2022 tarihinde ihraç tavanı için SPK'ya yapılan başvurumuz tedavülde bulunan borçlanma araçlarının da göz önünde bulundurulmasıyla 475 Milyon TL için yapılmıştır. Şirketimizce 475 Milyon TL için yapılan başvuru 04/08/2022 itibarıyla SPK tarafından onaylanmıştır. İlgili evrakların 10/08/2022 tarihinde tarafımıza ulaşmasıyla konuya ilişkin duyuru başvuruya ilişkin evraklar ile birlikte KAP'ta ilan edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054475
BIST
10:452.874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 44,44
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.876
En Düşük
2.847
10:4517,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0761
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9535
En Düşük
17,8065
10:4518,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1436
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5641
En Düşük
18,3586
10:451.030,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.030,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BARMA
|43,56
|5.047.776
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|IZMDC
|2,68
|66.801.347
|% 9,39
|
|ASUZU
|289,00
|78.266.290
|% 9,22
|
|MEGAP
|2,85
|14.650.173
|% 7,54
|
|TIRE
|20,24
|93.388.008
|% -8,17
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|193,00
|6.270.694
|% -7,21
|
|OLMK
|11,95
|12.170.832
|% -6,64
|
|THYAO
|60,95
|2.277.213.257
|% 1,33
|
|ISCTR
|6,19
|582.860.638
|% 2,48
|
|YKBNK
|5,55
|535.968.996
|% 2,59
|
|SASA
|53,85
|529.908.107
|% 1,99
|
|AKBNK
|9,98
|510.763.157
|% 1,84
|
|DOHOL
|4,24
|438.929.376
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,55
|535.968.996
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,65
|350.117.337
|% 0,55
|
|ISCTR
|6,19
|582.860.638
|% 2,48
|
|ALBRK
|1,70
|118.034.184
|% 6,25
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9447
|17,9548
|% 0,48
|
|Euro
|18,5481
|18,5615
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,8413
|21,9508
|% 0,35
|
|Frank
|18,9853
|19,0997
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7538
|4,7777
|% 0,30
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,19
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.367
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,08
|97,08
|-0,32
|
Seans Raporu
10:42
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 26 artarak (% 1.84 ) 3, 107
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10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, GUSGR
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10:57XU100
Endeks 2, 874 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 12, 898.00 milyon TL de
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10:56GRNYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 787, 948 adet işlem
-
10:54OBASE
Yüzde 6.52 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 628, 001 adet işlem