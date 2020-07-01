***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
01.07.2020 13:33
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 350.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 25.06.2020 tarih ve 38/775 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853707
BIST
17:39115.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.029,75
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:396,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:397,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:39388,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,84
|Açılış
|: 388,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.672.196
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.201.833
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.738.504
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.394.018
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|ULAS
|5,54
|6.790.365
|% -5,94
|
|GLRYH
|13,39
|15.284.569
|% -4,97
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,25
|1.914.867.715
|% 0,00
|
|ASELS
|32,84
|1.201.312.849
|% 1,11
|
|THYAO
|12,29
|1.182.035.309
|% -1,84
|
|GARAN
|8,31
|1.171.342.028
|% -1,77
|
|ODAS
|2,58
|973.621.199
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,25
|1.914.867.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|902.547.732
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|973.621.199
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,20
|792.477.952
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,51
|465.357.200
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5044
|8,5470
|% 0,35
|
|Frank
|7,2190
|7,2625
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-14,58
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.538
|-18,80
|
|Tam
|2.591
|2.604
|-19,30
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|-9,40
|
|Çeyrek
|629
|638
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,43
|41,43
|0,16
|