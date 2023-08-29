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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

29.08.2023 18:16
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 610.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190312


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