***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde, azami 60 ay vadede, 450 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947026BIST