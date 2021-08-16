Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.08.2021 18:56



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 450.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 12.08.2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALJ_Finans_Başvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_İhraç_Belgesi_ve_Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958419


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.455
Değişim :  0,53% |  7,61
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.448  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 8,36 2.007.637 % 10,00  
EUHOL 3,52 28.510.868 % 10,00  
KSTUR 226,60 512.113 % 10,00  
IZFAS 6,82 4.567.442 % 10,00  
KZBGY 18,50 314.763.392 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4632 8,4656 % -0,60  
Euro 9,9744 9,9795 % -0,73  
Sterlin 11,6962 11,7548 % -0,67  
Frank 9,2469 9,3026 % -0,19  
Riyal 2,2516 2,2629 % -0,56  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 5,51  
Altın Gr. 486 486 -1,75  
Cumhuriyet 3.227 3.275 -10,00  
Tam 3.207 3.288 -13,03  
Yarım 1.550 1.591 -6,30  
Çeyrek 778 795 -3,15  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 0,05  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,03  
B. Petrol 69,67 69,67 -0,92  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru