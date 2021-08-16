***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.08.2021 18:56
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 450.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 12.08.2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALJ_Finans_Başvuru_Formu.pdf
EK: 2 SPK_İhraç_Belgesi_ve_Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958419
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
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|Önceki Kapanış
|: 1.448
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1.462
En Düşük
1.451
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,5318
En Düşük
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18:059,9795
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
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|4,57
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|% -7,49
|
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|33,80
|298.675
|% -7,30
|
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|1.550.749.139
|% 1,40
|
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|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
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|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
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|% 2,22
|
|AKBNK
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|TRGYO
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|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4632
|8,4656
|% -0,60
|
|Euro
|9,9744
|9,9795
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,6962
|11,7548
|% -0,67
|
|Frank
|9,2469
|9,3026
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|-0,92
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