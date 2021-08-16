***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 450.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 12.08.2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ALJ_Finans_Başvuru_Formu.pdfEK: 2 SPK_İhraç_Belgesi_ve_Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958419BIST