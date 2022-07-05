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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.07.2022 11:35
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022

Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde, azami 60 ay vadede, 650 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041455


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Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.570 6.652 26,00  
Yarım 3.216 3.253 13,00  
Çeyrek 1.611 1.626 7,00  
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