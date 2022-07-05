***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.07.2022 11:35
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde, azami 60 ay vadede, 650 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041455
BIST
11:572.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,50
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
11:5716,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1521
|Açılış
|: 16,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9783
En Düşük
16,7799
11:5717,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0200
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4828
11:57983,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,24
|Açılış
|: 983,01
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:57
|RTALB
|6,83
|42.001.689
|% 6,89
|
|OYAYO
|10,14
|8.101.848
|% 6,62
|
|TETMT
|237,10
|7.626.093
|% 5,05
|
|GESAN
|48,76
|162.558.437
|% 4,82
|
|PNLSN
|13,78
|11.713.195
|% 4,39
|
|ULUSE
|207,00
|11.272.926
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|LIDFA
|9,44
|17.080.793
|% -5,98
|
|OYLUM
|2,53
|8.633.765
|% -5,24
|
|THYAO
|46,82
|1.565.365.033
|% -1,80
|
|EREGL
|26,18
|603.764.298
|% 0,85
|
|SISE
|21,14
|554.761.606
|% -0,28
|
|KOZAL
|194,30
|490.797.914
|% -1,12
|
|HEKTS
|29,96
|465.902.529
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,82
|342.502.899
|% -0,35
|
|ODAS
|2,80
|224.867.207
|% 2,56
|
|YKBNK
|4,25
|248.029.495
|% -0,70
|
|TSKB
|1,97
|70.500.543
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,71
|379.941.911
|% 0,37
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9679
|16,9783
|% 0,90
|
|Euro
|17,5003
|17,5168
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,3891
|20,4913
|% 0,52
|
|Frank
|17,5385
|17,6442
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5060
|4,5286
|% 0,89
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-7,47
|
|Altın Gr.
|983
|984
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.570
|6.652
|26,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,17
|