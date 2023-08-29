***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 610.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 610.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ALJ Finans Başvuru Formu.pdfEK: 2 SPK İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190332BIST