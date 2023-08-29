***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.08.2023 18:28
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 610.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.08.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 610.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1010 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi, eki ve borçlanma aracı ihracı başvuru formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALJ Finans Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190332
BIST