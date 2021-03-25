***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01/01/2020 - 31/12/2020Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1933353,311 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,01Net (TL)0,01Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalar25/03/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 1.933.353,31-TL tutarında temettü ödenmesi kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920652BIST