***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/02/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01/01/2022 - 31/12/2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)30000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,02Net (TL)0,02Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi31/05/2023AçıklamalarŞirketimiz 21/02/2023 tarihli Genel Kurul ve BDDK iznini takiben 3.000.000 TL temettü dağıtımına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155030BIST