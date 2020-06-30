***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2020 16:01
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 30 Haziran 2020 tarihinde ALJ Finasman A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A-(tur)", görünümünü "durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853494
BIST
17:17116.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 437,68
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:176,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:177,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:17391,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,32
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,22
|10.404.039
|% 9,95
|
|GOZDE
|5,12
|253.645.222
|% 9,87
|
|ADESE
|2,01
|326.038.422
|% 9,84
|
|CEOEM
|4,15
|53.503.705
|% 9,79
|
|MRGYO
|1,82
|47.582.067
|% 9,64
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,84
|10.125.859
|% -9,03
|
|GLBMD
|4,50
|18.921.538
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|SALIX
|10,98
|116.910
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,05
|1.916.635.275
|% 6,77
|
|IHLGM
|1,67
|610.361.614
|% 3,73
|
|ODAS
|2,49
|524.889.892
|% 1,22
|
|ADESE
|2,01
|326.038.422
|% 9,84
|
|BNTAS
|4,36
|318.006.470
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,05
|1.916.635.275
|% 6,77
|
|IHLGM
|1,67
|610.361.614
|% 3,73
|
|ODAS
|2,49
|524.889.892
|% 1,22
|
|CEMAS
|1,50
|284.097.987
|% 2,74
|
|ADESE
|2,01
|326.038.422
|% 9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4297
|8,4720
|% 0,28
|
|Frank
|7,1968
|7,2401
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,19
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-5,70
|
|Tam
|2.600
|2.612
|-5,80
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-2,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,32
|
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