***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 30 Haziran 2020 tarihinde ALJ Finasman A.Ş.'ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A-(tur)", görünümünü "durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853494BIST