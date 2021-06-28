***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.06.2021 10:41
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Haziran 2021 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A-(tur)", görünümünü "durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944392
BIST
11:041.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
11:048,7596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7116
11:0410,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4058
11:04501,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 501,74
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKURU
|246,40
|5.098.342
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.052.904
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|107.054.841
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,80
|4.907.851
|% 7,92
|
|CEOEM
|10,94
|13.970.860
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.166.373
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|25.748.698
|% -9,88
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,94
|2.036.544
|% -5,29
|
|GARAN
|8,25
|353.880.975
|% 0,61
|
|THYAO
|14,14
|306.021.984
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,01
|278.240.069
|% -1,95
|
|SASA
|30,36
|231.548.456
|% 3,55
|
|KRDMD
|6,77
|172.370.903
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,01
|278.240.069
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,21
|134.558.210
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|353.880.975
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,77
|172.370.903
|% -0,59
|
|DOHOL
|2,90
|65.496.777
|% 0,35
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7569
|8,7596
|% -0,05
|
|Euro
|10,4505
|10,4573
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1479
|12,2088
|% 0,13
|
|Frank
|9,5002
|9,5575
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3269
|2,3386
|% -0,13
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,46
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,08
|
Seans Raporu
11:04
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