***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Haziran 2021 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A-(tur)", görünümünü "durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944392BIST