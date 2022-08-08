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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

08.08.2022 18:28
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde ülke notunda yaptığı değişklik sonrası ALJ Finansman A.Ş.'nin kredi notunu gözden geçirmiş, yaptığı değerlendirme neticesinde ALJ Finansman A.Ş.'nin 
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu değiştirmeyerek "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak teyit etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053087


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EUYO 2,88 1.055.604 % 1,23  
EUKYO 3,48 2.100.435 % 1,02  
ETYAT 3,42 695.506 % 0,90  
LUKSK 65,10 7.969.442 % 0,54  
HUNER 3,29 216.354.330 % 0,00  
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Euro 18,3262 18,3457 % 0,26  
Sterlin 21,6367 21,7452 % 0,22  
Frank 18,7524 18,8653 % 0,32  
Riyal 4,7633 4,7872 % 0,17  
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Altın Ons 1.786 1.786 -3,25  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,17  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.908 6.973 -14,00  
Yarım 3.366 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.688 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,58 20,62 -0,06  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 -0,00  
B. Petrol 96,05 96,05 -0,60  
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