***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.08.2022 18:28
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde ülke notunda yaptığı değişklik sonrası ALJ Finansman A.Ş.'nin kredi notunu gözden geçirmiş, yaptığı değerlendirme neticesinde ALJ Finansman A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu değiştirmeyerek "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053087
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0517,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3457
En Düşük
18,2767
18:051.031,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.031,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% 0,00
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% 0,00
|
|GZNMI
|57,65
|10.379.039
|% 0,00
|
|EUREN
|30,50
|68.689.183
|% 0,00
|
|IMASM
|63,05
|8.818.800
|% 0,00
|
|IZINV
|17,22
|3.264.741
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9659
|% 0,09
|
|Euro
|18,3262
|18,3457
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6367
|21,7452
|% 0,22
|
|Frank
|18,7524
|18,8653
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.908
|6.973
|-14,00
|
|Yarım
|3.366
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,05
|96,05
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 2, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 46, 816.00 milyon TL de
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER