***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde ülke notunda yaptığı değişklik sonrası ALJ Finansman A.Ş.'nin kredi notunu gözden geçirmiş, yaptığı değerlendirme neticesinde ALJ Finansman A.Ş.'ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu değiştirmeyerek "BBB+(tur)", görünümünü "negatif" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053087BIST