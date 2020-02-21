***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/02/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21/02/2020 tarihinde saat 14:00'da Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad. N5, Kartal, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.02.2020 tarih ve 52526400 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın tamamının toplantıda (150.636.111'i asaleten ve 24.104'ü vekaleten olmak üzere) temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt oybirliği ile seçildi, toplantı başkanı ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'yi atadı.2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2019 yılına ait Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız Denetim ve SMM AŞ temsilcisi Abdullah Doğan Erdem tarafından okundu ve müzakere edildi.5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2019 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2019 yılına ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verildi ve kar dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimleri yapıldı. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. Maddesi tahtında Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim, **** T.C. kimlik no'lu Şirket Genel Müdürü Sayın Soner Irmak'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Sayın Soner Irmak'a ilaveten, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine göre yazılı beyanları bulunan:a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim, **** T.C kimlik no'lu Nilüfer Günhan'ın,b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim, **** T.C. kimlik no'lu Ali Haydar Bozkurt'un,c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim, **** T.C. kimlik no'lu Saim Köklen Doğan'ın,d. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim, **** T.C. kimlik no'lu Emre Alkin'in, vee. Lübnan Cumhuriyeti vatandaşı, **** adresinde mukim, **** vergi kimlik no'lu Farid Zaouk'unYönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2020 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi N1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı ve 2910010976 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 - 251681 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.12. Gündemin 12. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 350.000.000,00 TL (üç yüz elli milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bilcümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bilcümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.13. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı. 21.02.2020Toplantı Başkanı Tutanak YazmanıAli Haydar Bozkurt Miraç Uçankale YüceBakanlık TemsilcisiMustafa Çalışkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820830BIST