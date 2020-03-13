***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 21.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş, 10.03.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 13.03.2020 tarih 10036 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828335BIST