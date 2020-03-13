GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2020 12:01
GÜNCEL HABERLER



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 21.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş, 10.03.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 13.03.2020 tarih 10036 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828335


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:4697.935
Değişim :  4,59% |  4.295,76
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 0,44 11.111.021 % 10,00  
CLEBI 68,20 4.028.959 % 10,00  
CELHA 5,72 539.206 % 10,00  
ALARK 3,97 28.073.060 % 9,97  
PGSUS 39,04 79.817.313 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8332 7,8725 % -0,98  
Frank 6,5853 6,6249 % -1,17  
Riyal 1,6717 1,6801 % -0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.595 1.595 18,22  
Altın Gr. 323 323 2,28  
Cumhuriyet 2.139 2.171 19,00  
Tam 2.132 2.186 17,91  
Yarım 1.031 1.057 8,66  
Çeyrek 517 529 4,33  
Gümüş.Ons 15,83 15,85 0,01  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 -0,02  
B. Petrol 35,61 35,61 2,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru