***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 14:54
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu ve Şirketimizin toplam sermayesinin %99,984'üne tekabül eden 150.636.111 Türk Lirası nominal bedelli 150.636.111 adet iştirak payının, kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla bir yönetim kurulu kararı alındığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı, hakim ortağımız ALJ Holding A.Ş. tarafından Şirketimize 21/06/2019 tarihinde bildirilmiş ve Şirketimiz tarafından da aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda İşlem'in, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip 24/03/2020 tarihinde ALJ Holding A.Ş. genel kurulunun onayına sunulduğu ve genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildiği Şirketimize bildirilmiştir.
İşlem'in, ALJ Holding A.Ş.'de alınan söz konusu genel kurul kararının ve ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin kısmi bölünme yoluyla kuruluşunun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesiyle birlikte geçerlilik kazanacağı ve tamamlanacağı, bu surette İşlem'in tamamlanması ile birlikte, söz konusu 150.636.111 adet iştirak payını kısmi bölünme yoluyla devralacak olan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının mülkiyetinin, ALJ Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını elinde bulunduran ALJ Turkey Company Limited'e ait olacağı ve İşlem neticesinde Şirketimizin nihai hissedarlık yapısında ve dolayısıyla yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik olmayacağı tarafımıza bildirilmiştir.
İşlem'le ilgili sair gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831718
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,1093
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5660
En Düşük
6,4434
18:056,9624
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0776
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,0874
En Düşük
6,9563
18:05337,80
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 10,09
|Açılış
|: 337,80
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|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5990
|7,6371
|% 0,63
|
|Frank
|6,5753
|6,6149
|% -0,92
|
|Riyal
|1,7174
|1,7260
|% -1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|69,09
|
|Altın Gr.
|335
|337
|9,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,05
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,90
|2,91
|0,11
|
|B. Petrol
|27,41
|27,41
|0,38
|
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