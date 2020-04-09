***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2020 21:04
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu ve Şirketimizin toplam sermayesinin %99,984'üne tekabül eden 150.636.111 Türk Lirası nominal bedelli 150.636.111 adet iştirak payının, kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla bir yönetim kurulu kararı alındığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı, ALJ Holding A.Ş. tarafından Şirketimize 21/06/2019 tarihinde bildirilmiş ve Şirketimiz tarafından da aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda İşlem'in, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip 24/03/2020 tarihinde ALJ Holding A.Ş. genel kurulunun onayına sunulduğu ve genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildiği Şirketimize bildirilmişti.
09/04/2020 tarihinde ALJ Holding A.Ş.'de alınan söz konusu genel kurul kararı ve ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin kısmi bölünme yoluyla kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve bu surette İşlem geçerlilik kazanmıştır. Söz konusu 150.636.111 adet iştirak payını kısmi bölünme yoluyla devralan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının mülkiyetinin, ALJ Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını elinde bulunduran ALJ Turkey Company Limited'e ait olduğu ve İşlem neticesinde Şirketimizin nihai hissedarlık yapısında ve dolayısıyla yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837054
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,0974
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,3158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0543
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
18:05360,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,77
|Açılış
|: 360,90
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2967
|8,3383
|% -0,72
|
|Frank
|6,8795
|6,9210
|% -0,78
|
|Riyal
|1,7698
|1,7787
|% -1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|34,11
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,37
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|31,95
|31,95
|-0,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 7.47 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 222, 267 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
-
17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de