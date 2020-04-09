***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu ve Şirketimizin toplam sermayesinin %99,984'üne tekabül eden 150.636.111 Türk Lirası nominal bedelli 150.636.111 adet iştirak payının, kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devredilmesi ("İşlem") amacıyla bir yönetim kurulu kararı alındığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı, ALJ Holding A.Ş. tarafından Şirketimize 21/06/2019 tarihinde bildirilmiş ve Şirketimiz tarafından da aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda İşlem'in, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip 24/03/2020 tarihinde ALJ Holding A.Ş. genel kurulunun onayına sunulduğu ve genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildiği Şirketimize bildirilmişti.09/04/2020 tarihinde ALJ Holding A.Ş.'de alınan söz konusu genel kurul kararı ve ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin kısmi bölünme yoluyla kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve bu surette İşlem geçerlilik kazanmıştır. Söz konusu 150.636.111 adet iştirak payını kısmi bölünme yoluyla devralan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının mülkiyetinin, ALJ Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını elinde bulunduran ALJ Turkey Company Limited'e ait olduğu ve İşlem neticesinde Şirketimizin nihai hissedarlık yapısında ve dolayısıyla yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837054BIST