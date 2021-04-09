***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurulu 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, 30.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 30.03.2021 tarih 10298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926339BIST