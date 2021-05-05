***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 13:39
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/06/2020 tarih ve 38/775 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 350.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 05/05/2021 tarih 431 sayılı yönetim kurulu kararıyla 65.000.000TL nominal değerli, 182 gün vadeli bono ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934619
BIST
14:071.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
14:078,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
14:0710,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
14:07476,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 476,87
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler14:07
|MTRKS
|42,24
|98.290.875
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|1.239.831
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,29
|75.714.694
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.992.866
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|CANTE
|4,67
|243.681.202
|% -9,85
|
|MEPET
|2,47
|10.214.053
|% -8,18
|
|BALAT
|5,95
|170.174
|% -7,61
|
|CANTE
|4,67
|243.681.202
|% -9,85
|
|PGSUS
|81,50
|237.603.647
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,81
|183.136.309
|% 0,09
|
|QUAGR
|24,98
|128.308.121
|% 0,97
|
|MTRKS
|42,24
|98.290.875
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,81
|183.136.309
|% 0,09
|
|CANTE
|4,67
|243.681.202
|% -9,85
|
|IHLGM
|1,01
|20.385.598
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|23.838.090
|% 1,67
|
|PEKGY
|1,29
|19.612.411
|% -1,53
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3465
|8,3506
|% 0,31
|
|Euro
|10,0338
|10,0395
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,5779
|11,6360
|% 0,48
|
|Frank
|9,0974
|9,1522
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2183
|2,2294
|% 0,27
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,31
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,77
|
Seans Raporu
14:07
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