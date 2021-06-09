***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 16:42
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu 09/06/2021 tarih ve 434 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941407
BIST
17:131.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:138,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1310,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:13522,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.853.023
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.485.033
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.943.997
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.407.308
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.539.681
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,17
|9.193.625
|% -5,93
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.627.157
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,90
|387.120.812
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,04
|701.097.921
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.433.367
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.553.570
|% 5,10
|
|THYAO
|14,62
|1.434.497.718
|% 0,97
|
|GARAN
|8,31
|750.231.269
|% 0,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5868
|% -0,21
|
|Euro
|10,4782
|10,4818
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0859
|12,1465
|% -0,47
|
|Frank
|9,5569
|9,6145
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem