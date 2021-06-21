***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Denetik Uluslararası Belgelendirme tarafından "ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" şartlarına uyum kapsamında denetlenmiştir. Şirketimizin ilgili standart kapsamında uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve uyguladığı onaylanmış ve Şirketimiz 16.06.2021 tarihi itibarıyla "ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943359BIST