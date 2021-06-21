***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 14:41
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Denetik Uluslararası Belgelendirme tarafından "ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" şartlarına uyum kapsamında denetlenmiştir. Şirketimizin ilgili standart kapsamında uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve uyguladığı onaylanmış ve Şirketimiz 16.06.2021 tarihi itibarıyla "ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943359
BIST
15:271.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:278,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:2710,4486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0808
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:27502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,68
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.046.101
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.740.248
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,52
|123.704.793
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|63.609.776
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.095.517
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|EREGL
|18,01
|415.245.845
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,79
|410.714.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|239.635.025
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.262.208
|% -1,53
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7780
|8,7794
|% 0,48
|
|Euro
|10,4400
|10,4456
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1589
|12,2199
|% 1,08
|
|Frank
|9,5025
|9,5598
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3371
|2,3488
|% 0,62
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|34,88
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|16,88
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,05
|
Seans Raporu
15:25
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