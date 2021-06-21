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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 14:41



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz, Denetik Uluslararası Belgelendirme tarafından "ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" şartlarına uyum kapsamında denetlenmiştir. Şirketimizin ilgili standart kapsamında uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve uyguladığı onaylanmış ve Şirketimiz 16.06.2021 tarihi itibarıyla "ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943359


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Tam 3.312 3.396 34,88  
Yarım 1.601 1.643 16,88  
Çeyrek 803 821 8,43  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 0,05  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,09  
B. Petrol 73,56 73,56 0,05  
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