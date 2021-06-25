***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 13:28
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Haziran 2021 tarihinde ALJ Finasman A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "A-(tur)", görünümünü "durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944107
BIST
16:231.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,29
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:238,6985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
16:2310,4120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4120
En Düşük
10,3652
16:23499,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,83
|Açılış
|: 499,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ALKA
|16,50
|4.839.165
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.090.977
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.604.119
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.107.139
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.434.301
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.501.010
|% -9,86
|
|BERA
|12,89
|150.960.381
|% -8,52
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,38
|518.617.890
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|VAKFN
|12,06
|337.032.315
|% -5,63
|
|FENER
|39,14
|334.498.644
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,10
|209.859.771
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|201.659.212
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|482.441.302
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|415.421.411
|% -0,24
|
|PETKM
|5,45
|269.959.671
|% 0,18
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6985
|% -0,12
|
|Euro
|10,4075
|10,4120
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0615
|12,1220
|% -0,24
|
|Frank
|9,4628
|9,5198
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,16
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|14,15
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|3,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|1,84
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 65 kaybederek (% -0.57 ) 1, 514
-
16:37VAKFN
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 994, 318 adet işlem
-
16:35DAGI
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 455, 746 adet işlem
-
16:34TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 582 adet işlem
-
16:33RTALB
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 375, 712 adet işlem