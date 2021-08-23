***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 17:41
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Soner Irmak, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 23.08.2021 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevini vekaleten Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hasan Mert yürütecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960053
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4319
18:059,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8977
18:05489,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,57
|Açılış
|: 489,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4328
|8,4427
|% -0,49
|
|Euro
|9,8896
|9,9441
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,5503
|11,6082
|% 0,23
|
|Frank
|9,2085
|9,2640
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2438
|2,2550
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|23,28
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|3,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE