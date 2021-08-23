***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Soner Irmak, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 23.08.2021 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevini vekaleten Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hasan Mert yürütecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960053BIST