***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarihinde almış olduğu ve 15.09.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen kararı ile 1 Eylül 2021tarihinden geçerli olmak üzere, Sayın Betügül Toker'in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964177BIST