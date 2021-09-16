***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 18:51
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarihinde almış olduğu ve 15.09.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen kararı ile 1 Eylül 2021
tarihinden geçerli olmak üzere, Sayın Betügül Toker'in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964177
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0846
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
18:0510,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05479,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -6,13
|Açılış
|: 480,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5062
|8,5115
|% 1,00
|
|Euro
|10,0220
|10,0324
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,6911
|11,7497
|% 0,53
|
|Frank
|9,1570
|9,2122
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2625
|2,2738
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-39,12
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,50
|
Seans Raporu
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