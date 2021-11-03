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***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2021 16:58



***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 450.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 110.000.000TL nominal değerli, 176 gün vadeli bono ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974470


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Tam 3.635 3.726 19,41  
Yarım 1.757 1.802 9,38  
Çeyrek 881 901 4,70  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 -0,44  
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B. Petrol 82,62 82,62 -2,10  
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