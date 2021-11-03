***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 16:58
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 450.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 110.000.000TL nominal değerli, 176 gün vadeli bono ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974470
BIST
16:511.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:519,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:5111,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1140
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:51550,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,80
|Açılış
|: 550,39
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:49
|IHAAS
|5,06
|27.629.022
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.483.397
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.776.850
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.608.790
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.472.428
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.397.040
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.116.362
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.166.620
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.603.761
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.554.737
|% -9,81
|
|GARAN
|10,21
|3.604.381.752
|% 0,49
|
|THYAO
|15,55
|1.927.323.624
|% 0,39
|
|SISE
|8,76
|1.167.704.748
|% 1,62
|
|FROTO
|201,60
|1.161.640.917
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,83
|1.014.617.774
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|795.837.390
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|1.014.617.774
|% 0,00
|
|GARAN
|10,21
|3.604.381.752
|% 0,49
|
|TSKB
|1,42
|410.297.818
|% 3,65
|
|TSPOR
|5,07
|1.003.234.008
|% -5,59
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7018
|9,7099
|% 1,12
|
|Euro
|11,2241
|11,2456
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,1809
|13,2470
|% 1,12
|
|Frank
|10,5733
|10,6370
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5760
|2,5889
|% 0,93
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-20,48
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|21,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|19,41
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|9,38
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-2,10
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TTKOM, SAHOL
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 22 kaybederek (% -0.02 ) 1, 343
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, DOBUR, PRKAB, TUREX, ERBOS
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, NUGYO, BASGZ, KARYE, HEDEF
-
17:00
DOBUR, PRKAB, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında