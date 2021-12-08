***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 13:58
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981931
BIST
16:532.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,24
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
16:5313,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2040
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:5315,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3241
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5412
En Düşük
15,1751
16:53784,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 9,90
|Açılış
|: 784,27
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|841.274.651
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.597.306
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.258.101
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.528.364
|% -9,97
|
|THYAO
|20,26
|4.190.192.033
|% 5,52
|
|SISE
|15,00
|4.035.078.772
|% 2,25
|
|GARAN
|11,99
|3.882.899.733
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.263.925.399
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,75
|2.101.032.221
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.789.794.388
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,63
|1.392.694.033
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|3.882.899.733
|% 1,35
|
|TSKB
|1,65
|489.041.105
|% 1,85
|
|SISE
|15,00
|4.035.078.772
|% 2,25
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6866
|13,6941
|% 1,51
|
|Euro
|15,5189
|15,5412
|% 2,13
|
|Sterlin
|18,0000
|18,0902
|% 1,06
|
|Frank
|14,7525
|14,8413
|% 1,54
|
|Riyal
|3,6336
|3,6518
|% 1,37
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-1,00
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,30
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.158
|5.289
|5,35
|
|Yarım
|2.493
|2.559
|2,59
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,18
|