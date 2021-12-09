***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 17:03
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2021 tarih ve 40/1213 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 450.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 59.400.000TL nominal değerli, 181 gün vadeli bono ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982446
BIST
16:572.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 44,37
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.051
En Düşük
2.010
16:5713,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1131
|Açılış
|: 13,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
16:5715,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0884
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
16:57788,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,91
|Açılış
|: 788,74
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler16:55
|NIBAS
|11,44
|45.221.031
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|121.559.008
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.288.314
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.019.264
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.327.187
|% -9,95
|
|THYAO
|22,18
|4.157.542.124
|% 8,83
|
|SISE
|16,12
|4.076.710.793
|% 8,26
|
|KRDMD
|10,80
|3.454.979.737
|% 9,31
|
|GARAN
|11,95
|2.702.049.175
|% -0,25
|
|ASELS
|25,04
|2.141.785.921
|% 4,77
|
|YKBNK
|3,64
|1.565.373.016
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.869.146
|% 0,39
|
|KRDMD
|10,80
|3.454.979.737
|% 9,31
|
|SISE
|16,12
|4.076.710.793
|% 8,26
|
|GARAN
|11,95
|2.702.049.175
|% -0,25
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7921
|13,7951
|% 0,79
|
|Euro
|15,6190
|15,6393
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1748
|18,2660
|% 0,85
|
|Frank
|14,8852
|14,9749
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6687
|3,6871
|% 1,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-9,34
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|26,00
|
|Tam
|5.194
|5.325
|16,84
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|8,14
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|-0,95
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:09ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 239 adet işlem
-
17:08DOAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 055, 172 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 28 artarak (% 2.50 ) 2, 226
-
17:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, KRDMD
-
17:06XU100
Endeks 2, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 40, 680.00 milyon TL de