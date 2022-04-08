***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 16:45
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018337
BIST
16:432.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 35,77
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:4314,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:4316,0048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0437
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:43920,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,12
|Açılış
|: 920,07
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,01
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:43
|GZNMI
|41,36
|28.416.252
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.066.795
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.625.221
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.915.688
|% -9,78
|
|DERIM
|4,63
|16.613.824
|% -7,40
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|158,00
|31.788.709
|% -5,95
|
|SAMAT
|6,94
|17.969.885
|% -4,67
|
|GARAN
|13,19
|4.484.010.494
|% 4,60
|
|THYAO
|35,26
|2.592.626.522
|% -1,01
|
|ASELS
|28,00
|2.495.633.334
|% 7,28
|
|KARSN
|5,95
|1.614.846.859
|% 4,20
|
|AKBNK
|8,29
|1.535.544.061
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,62
|1.225.168.132
|% 2,34
|
|ODAS
|2,20
|767.530.513
|% 4,27
|
|GARAN
|13,19
|4.484.010.494
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,52
|1.362.760.656
|% 2,96
|
|KARSN
|5,95
|1.614.846.859
|% 4,20
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7551
|14,7579
|% 0,14
|
|Euro
|15,9955
|16,0048
|% -0,27
|
|Sterlin
|19,1161
|19,2119
|% -0,45
|
|Frank
|15,6871
|15,7816
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9230
|3,9427
|% 0,18
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|8,25
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|12,00
|
|Tam
|6.055
|6.206
|12,93
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|6,25
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57PAMEL
Yüzde 5.82 oranında artışla 107.30 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 884 adet işlem
-
16:55FORMT
Yüzde 8.39 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 273, 441 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 2, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 36, 674.00 milyon TL de
-
16:53ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 36.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 746, 801 adet işlem
-
16:52IHLAS
Yüzde 8.47 oranında artışla 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 752, 373 adet işlem