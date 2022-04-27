***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 16:44
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024286
BIST
17:132.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,06
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:1314,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0348
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:1315,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0973
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6253
17:13900,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,81
|Açılış
|: 900,54
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:11
|UFUK
|25,96
|1.458.822
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|55.062.040
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.930.178
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|71,35
|28.178.090
|% 9,94
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.589.396
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|83.420.079
|% -9,56
|
|SILVR
|7,70
|39.236.641
|% -9,20
|
|SAFKR
|7,25
|68.915.637
|% -7,41
|
|THYAO
|39,88
|4.648.314.368
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,23
|2.556.974.438
|% 3,96
|
|EREGL
|34,10
|2.057.476.485
|% 3,08
|
|SISE
|17,79
|1.993.368.062
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,95
|1.529.273.034
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|1.036.193.777
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,95
|1.529.273.034
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|656.731.171
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,23
|2.556.974.438
|% 3,96
|
|AKBNK
|9,13
|1.339.859.379
|% 1,11
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8297
|14,8306
|% 0,22
|
|Euro
|15,6415
|15,6522
|% -0,60
|
|Sterlin
|18,5572
|18,6503
|% 0,05
|
|Frank
|15,2533
|15,3452
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9425
|3,9623
|% 0,26
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,74
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,80
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,20
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25OZRDN
Yüzde 8.39 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 577, 310 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 684.00 milyon TL de
-
17:21ETILR
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 709 adet işlem
-
17:20KAPLM
Yüzde 9.94 oranında artışla 71.35 lira fiyatla işlem gören hissede 405, 989 adet işlem
-
17:19ODAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 421, 632 adet işlem