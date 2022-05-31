***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 18:41
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Döşoğlu'nun Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca 6361 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereği Genel Müdürün yönetim kurulunun doğal üyesi olması ve Genel Müdür yerine mevcut bir Yönetim Kurulu üyesi atanması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Muhammad Omar Afzal Qureshi'ni atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033677
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