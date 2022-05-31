***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Döşoğlu'nun Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Ayrıca 6361 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereği Genel Müdürün yönetim kurulunun doğal üyesi olması ve Genel Müdür yerine mevcut bir Yönetim Kurulu üyesi atanması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Muhammad Omar Afzal Qureshi'ni atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033677BIST