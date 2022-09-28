***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 15:09
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu
1. Şirketin Türk Lirası cinsinden, ihraç tavanı dahilinde, çeşitli vadelerde, bir veya birden fazla tertipte, iskontolu veya sabit kuponlu, vade sonunda ana para ödemeli olmak üzere nitelikli yatırımcılara ve halka arz edilmeksizin satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine yönelik talep toplanmasına, ve işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık etmesine,
2. Gerekli işlemlerin başlanması ve yürütülmesine
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065661
BIST
16:323.208
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -57,32
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.208
16:3218,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:3217,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1442
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8390
En Düşük
17,6326
16:32980,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,15
|Açılış
|: 980,06
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
980,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KUYAS
|8,80
|71.052.947
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|13.089.988
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.013.920
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.701.065
|% 9,95
|
|ARASE
|134,00
|80.505.082
|% 9,93
|
|ZOREN
|3,45
|511.777.672
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.250.493
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.482.982
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.325.629
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.459.578
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.298.587.936
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,21
|2.183.828.362
|% -0,41
|
|SASA
|68,30
|1.984.388.080
|% -1,01
|
|GARAN
|19,81
|1.956.490.026
|% 0,97
|
|AKBNK
|11,61
|1.858.598.562
|% -1,78
|
|EKGYO
|3,92
|1.326.593.343
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,21
|2.183.828.362
|% -0,41
|
|TSKB
|2,36
|620.006.253
|% -6,72
|
|SKBNK
|1,86
|464.459.578
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,76
|1.381.497.411
|% -1,02
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5135
|18,5217
|% 0,40
|
|Euro
|17,8140
|17,8341
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,6392
|19,7377
|% -0,47
|
|Frank
|18,6992
|18,8118
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,39
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|15,26
|
|Altın Gr.
|977
|977
|10,92
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.622
|6.701
|25,00
|
|Yarım
|3.222
|3.276
|13,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,03
|
|B. Petrol
|85,66
|85,66
|0,79
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 79 kaybederek (% -1.60 ) 3, 503
-
16:46XU100
Endeks 3, 213 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 39, 191.00 milyon TL de
-
16:46IZMDC
Yüzde -7.04 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 510, 563 adet işlem
-
16:45ULUFA
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 955 adet işlem
-
16:44TSKB
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 733, 410 adet işlem