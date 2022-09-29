***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 40/1132 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 475.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 70.000.000TL nominal değerli, 182 gün vadeli tahvil ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066089BIST