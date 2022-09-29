***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:22
***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 40/1132 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle toplam 475.000.000 TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 70.000.000TL nominal değerli, 182 gün vadeli tahvil ihracına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066089
BIST
17:143.099
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -99,28
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.099
17:1418,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:1418,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:14986,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 986,41
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BFREN
|1.390,40
|22.306.870
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|216.685.154
|% -9,99
|
|ALARK
|56,30
|440.209.162
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.860.031
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|SMRTG
|58,60
|525.772.977
|% -8,86
|
|THYAO
|67,10
|3.444.582.817
|% -2,68
|
|ASELS
|29,88
|2.970.824.866
|% 3,97
|
|YKBNK
|6,98
|1.941.753.414
|% -1,13
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,89
|1.657.808.048
|% -1,87
|
|SKBNK
|1,84
|911.599.786
|% -1,08
|
|TSKB
|2,44
|929.926.251
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,78
|1.203.175.724
|% -2,33
|
|YKBNK
|6,98
|1.941.753.414
|% -1,13
|
|ZOREN
|3,23
|874.301.517
|% -6,38
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5333
|18,5353
|% 0,09
|
|Euro
|18,0812
|18,0938
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,3083
|20,4102
|% 1,10
|
|Frank
|18,8235
|18,9369
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,41
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,63
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU100
Endeks 3, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 59 altında . İşlem hacmi 44, 610.00 milyon TL de
-
17:26BRLSM
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 147, 053 adet işlem
-
17:25BIZIM
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 073 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, VESTL, GUBRF
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 08 kaybederek (% -1.83 ) 2, 786